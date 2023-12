Τίτλοι τέλους στη σχέση της Ντούα Λίπα με τον Ρομέν Γαβρά μετά από 8 μήνες

Σύμφωνα με δημοσίευμα αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους

Και ναι, όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν που λέει και ο σοφός μας λαός, αφού σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun, η Ντούα Λίπα φέρεται να χώρισε από τον σύντροφό της, Ρομέν Γαβρά, μετά από ένα hot οκτάμηνο ειδύλλιο που η αλήθεια είναι πως μας έδωσε φουλ τροφή για να γράφουμε και να γκοσιπάρουμε.

Dua Lipa, 28, 'SPLITS from boyfriend Romain Gavras, 42, to focus on her music' after whirlwind romance https://t.co/S3oUWcpW2S pic.twitter.com/pf1Y0fi7D3