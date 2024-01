Η Σοφία Ρίτσι ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της μέσα από μια εντυπωσιακή φωτογράφηση στη Vogue

«Και τελικά έγιναν τρεις» έγραψε η Σοφία Ρίτσι στις εντυπωσιακές λήψεις ανακοινώνοντας την πρώτη εγκυμοσύνη της

Η 25χρονη Σοφία Ρίτσι είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ποπ κουλτούρας, αφού πέρα από διάσημο μοντέλο, influencer και επιχειρηματίας, είναι και κόρη του τραγουδιστή Λάιονελ Ρίτσι. Το καλοκαίρι εντυπωσίασε με τον γάμο της στη Νότια Γαλλία, όπου πέρα από τη συνεργασία της με την Σανέλ για το νυφικό της, έντονο ενδιαφέρον είχαν και οι λαμπεροί καλεσμένοι του γάμου.

Το ζευγάρι μετά τις διακοπές του στις Μαλδίβες, ανακοίνωσε πριν από λίγες ώρες ότι περιμένει το πρώτο τους παιδί. Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από μια εντυπωσιακή φωτογράφηση στη Vogue, με ασπρόμαυρες και έγχρωμες λήψεις. Στις παρακάτω εικόνες βλέπουμε την Σοφία Ρίτσι, να ποζάρει μαζί με τον αγαπημένο της Έλιοτ Γκρέιντζ, ενώ στη λεζάντα γράφει: «Και τελικά έγιναν τρεις».

