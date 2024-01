H πρώτη εμφάνιση της Ντέμπορα λι Φαρνές στο red carpet μετά τον χωρισμό από τον Χιου Τζάκμαν

«Όλοι μας φοβόμαστε την αλλαγή λίγο, αλλά νομίζω ότι είναι ίσως το μεγαλύτερο δώρο μας» δήλωσε μεταξύ άλλων

Λίγο καιρό πριν ο Χιου Τζάκμαν και η Ντέμπορα λι Φαρνές ανακοίνωσαν ότι παίρνουν διαζύγιο, μετά από 27 χρόνια γάμου. Οι δυο τους έκαναν την παρακάτω ανακοίνωση, η οποία δημοσιεύτηκε στο People:

«Είχαμε την τύχη να μοιραστούμε σχεδόν τρεις δεκαετίες ως σύζυγοι σε έναν υπέροχο, γεμάτο αγάπη γάμο. Το ταξίδι μας τώρα αλλάζει και αποφασίσαμε να χωρίσουμε, για να επιδιώξουμε την ατομική μας εξέλιξη».

Τώρα, η Ντέμπορα λι Φαρνές, στην πρώτη της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, παραδέχτηκε ότι ήταν τρομακτικό να προσαρμοστεί στην αλλαγή στη ζωή της, «Είναι κάπως τρομακτικό», δήλωσε στην Daily Telegraph στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας, «Force of Nature: The Dry 2».

Και κατόπιν πρόσθεσε: «Ξέρετε κάτι, η αλλαγή, η μετάβαση, η εξέλιξη είναι λίγο τρομακτική και όλοι μας τη φοβόμαστε λίγο, αλλά νομίζω ότι είναι ίσως το μεγαλύτερο δώρο μας».

