Διάσημη ηθοποιός του Baywatch κατηγορεί τα εμφυτεύματα στήθους για εξάπλωση του καρκίνου του μαστού

«Τα εμφυτεύματα ήταν ένα τεράστιο λάθος», εξομολογείται η 52χρονη Νικόλ Έγκερτ, πρώην ηθοποιός του Baywatch

Μέσα από μια συνέντευξη της στο Inside Edition, η 52χρονη Νικόλ Έγκερτ, πρώην ηθοποιός της σειράς Baywatch μοιράστηκε την δική της εμπειρία με τα εμφυτεύματα στήθους, αλλά και πώς αυτά δυσκόλεψαν και καθυστέρησαν την διάγνωσή της με καρκίνο του μαστού.



Η Έγκερτ δήλωσε τον Δεκέμβριο πως διαγνώστηκε για πρώτη φορά με καρκίνο του μαστού και τώρα αποκάλυψε πως δυστυχώς οι γιατροί ανακάλυψαν και άλλα ογκίδια.



Στην συνέντευξή της, «τα βάζει με τον εαυτό της», που δεν είχε πάρει την αυτοεξέταση στα σοβαρά και δεν έλεγχε το στήθος της τακτικά. Στην ουσία όμως, κατηγόρησε τα εμφυτεύματα στήθους που πρόσθεσε σε ηλικία 19 ετών προκειμένου να παίξει στο Baywatch. Όπως δηλώνει, εξαιτίας των εμφυτευμάτων, της ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να εντοπίσει τυχόν ανωμαλίες ή πιθανούς όγκους μέσα από την αυτοεξέταση.

