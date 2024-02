Grammys 2024: Ο Κίλερ Μάικ κέρδισε 3 βραβεία αλλά λίγο αργότερα τον συνέλαβαν

Ο ράπερ Κίλερ Μάικ συνοδεύτηκε με χειροπέδες από την αστυνομία του Λος Άντζελες

H χθεσινή βραδιά των βραβείων Grammy είχε και απρόοπτα και κυρίως αφορούσαν τον ράπερ Κίλερ Μάικ ο οποίος συνελήφθη από την αστυνομία του Λος Άντζελες, ενώ λίγο νωρίτερα πανηγύριζε την νίκη του με 3 βραβεία Grammy.

