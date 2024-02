Μια ακόμη viral στιγμή της Λόπεζ, αλλά όχι για τους σωστούς λόγους

Είναι εκρηκτική, δυναμική και σίγουρα στη σκηνή ξέρει να δίνει το 100% των δυνατοτήτων της. Υπάρχουν όμως και αυτές οι στιγμές στην καριέρα μιας τραγουδίστριας, τις οποίες θα ήθελε να ξεχάσει.



Μια τέτοια στιγμή είχε και η Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία ανέβηκε στην σκηνή για μια ακόμη δυναμική performance, αλλά πήγε λιγάκι λάθος. Συγκεκριμένα, όταν η Λόπεζ εμφανίστηκε στο «Saturday Night Live» με τους Latto και Redman και χορεύοντας το νέο της τραγούδι «Can’t Get Enough», είδαμε μια τούφα μαλλιών να φεύγει από το κεφάλι της, να κρέμεται στο χέρι της, και στη συνέχεια να καταλήγει στο πάτωμα.

Jennifer Lopez just danced her hair off. pic.twitter.com/eCLZp7witF