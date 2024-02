Ο πρίγκιπας Χάρι επέστρεψε από το Λονδίνο και έκανε μια εμφάνιση - έκπληξη στο NFL

Ο παίκτης Κάμερον Χέιγουορντ βραβεύτηκε από τον Χάρι και δεν έκρυψε τον θαυμασμό του προς τον πρίγκιπα

Ο πρίγκιπας Χάρι βρέθηκε για λίγες ώρες στο Λονδίνο προκειμένου να συναντήσει τον βασιλιά Κάρολο, μετά την ανακοίνωση πως διαγνώστηκε με καρκίνο. Οι υποχρεώσεις του όμως τον γύρισαν ξανά στις ΗΠΑ, όπου έκανε μια εμφάνιση-έκπληξη στα NFL Honors, τα οποία πραγματοποιήθηκαν εχθές στο Λας Βέγκας.



Ο πρίγκιπας Χάρι βρέθηκε στην εκδήλωση προκειμένου να απονείμει το βραβείο Walter Payton Man of the Year και να τιμήσει τον αμυντικό των Pittsburgh Steelers, Κάμερον Χέιγουορντ.

Ο Χάρι στην ομιλία του, έδωσε τα θερμά συγχαρητήρια στους παίκτες του NFL που βρίσκονταν εκεί, για όλα όσα προσφέρουν εντός και εκτός γηπέδου και τους χαρακτήρισε πρότυπα για εκατομμύρια ανθρώπους. «Αυτό που κάνετε παιδιά εντός και εκτός γηπέδου είναι πραγματικά αξιοσημείωτο. Είστε πρότυπα για εκατομμύρια ανθρώπους με τον τρόπο που συμπεριφέρεστε και με τον τρόπο που προσφέρετε», ανέφερε χαρακτηριστικά.



«Αυτό το τελευταίο βραβείο, η υψηλότερη τιμή, έχει να κάνει με το να υπηρετείτε την κοινότητά σας και υπάρχει ένας ξεχωριστός άνθρωπος στον οποίο θα θέλαμε να αποτίσουμε φόρο τιμής τώρα. Έναν παίκτη που υπερβαίνει τα όρια και του οποίου η εξαιρετική δέσμευση να βοηθάει τους άλλους είναι αντανάκλαση της δικής του ιστορίας», συμπλήρωσε επίσης πρίγκιπας Χάρι.

Ο Χέιγουορντ είναι γνωστός για τις φιλανθρωπικές του δράσεις και στο πλαίσιο της βράβευσης, του δόθηκαν 250.000 δολάρια για να τα δωρίσει σε φιλανθρωπικό ίδρυμα της επιλογής του. Τι και αν ο παίκτης του NFL βραβεύτηκε με την υψηλότερη διάκριση της βραδιάς, το ενδιαφέρον ήταν όλο στραμμένο στον πρίγκιπα Χάρι.



«Φίλε, ο πρίγκιπας Χάρι! Έχω πάθει σοκ. Αυτός είναι ο πρίγκιπας Χάρι!» αναφώνησε ο Χέιγουορντ την ώρα που ανέβηκε στη σκηνή, με τον πρίγκιπα Χάρι να ξεσπά σε γέλια. Δίχως να μπορεί να κρύψει τον ενθουσιασμό του και το σοκ, πόζαραν μαζί με τον Χάρι και στους φωτογράφους της εκδήλωσης.

