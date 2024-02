Αυτός είναι ο λόγος που ο dj Τιέστο ακύρωσε την εμφάνισή του στο Super Bowl

Η ανάρτηση και το μήνυμά του

Ο Τιέστο, ένας από τους διασημότερους ντιτζέις στον πλανήτη, ακύρωσε την προγραμματισμένη εμφάνισή του στο Super Bowl.

Αιτία; ΜΙα «οικογενειακή έκτακτη ανάγκη» που βάζει φρένο στα σχέδιά του. Αυτό έκανε σαφές με ανάρτησή του.

«Εγώ και η ομάδα μου ετοιμάζουμε κάτι πραγματικά ξεχωριστό εδώ και μήνες, αλλά μια προσωπική οικογενειακή ανάγκη με αναγκάζει να επιστρέψω στο σπίτι μου την Κυριακή το πρωί», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

Και κατόπιν πρόσθεσε: «Ήταν μια δύσκολη απόφαση να χάσω τον αγώνα, αλλά η οικογένεια έρχεται πάντα πρώτη. Ευχαριστώ το NFL για τη συνεργασία και ανυπομονώ να δουλέψω μαζί τους για να δημιουργήσουμε κάτι υπέροχο μαζί στο μέλλον».

Me and my team have been preparing something truly special for months, but a personal family emergency is forcing me to return home Sunday morning. It was a tough decision to miss the game, but family always comes first. Thank you to the @NFL for the collaboration and looking…