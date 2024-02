Η Σόφι Τέρνερ έκανε την πρώτη επίσημη εμφάνιση στο πλευρό του νέου συντρόφου της

Ο ίδιος είχε σχέση στο παρελθόν με την Μαρία Ολυμπία Γλίξμπουργκ

Και ναι, η Σόφι Τέρνερ μόλις έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνιση στο πλευρό του νέου της συντρόφου, Περεγκρίν Πίρσον.

Το ζευγάρι βρέθηκε στις 10 Φεβρουαρίου σε Γιορτή για το Έτος του Δράκου, που διοργανώθηκε σε πολυτελές σκάφος στο Λονδίνο.

Η ηθοποιός που γνωρίσαμε, ξεχωρίσαμε και αγαπήσαμε από το Game of Thrones, όπως βλέπεις στα παραπάνω ενσταντανέ, εμφανίστηκε με ένα γκρι off the shoulder σύνολο -τοπ με μακριά φούστα- και χάρισε το πιο ωραίο της χαμόγελο στον φωτογραφικό φακό.

Οι φήμες για τη σχέση τους

Αυτή είναι η πρώτη φορά που οι δυο τους εμφανίστηκαν δημόσια, αρκετό καιρό μετά το πρώτο τους φιλί στο Παρίσι, μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ράγκμπι, το οποίο έγινε γνωστό από την εφημερίδα, The Sun.

Από τότε πολλοί υποστήριζαν ότι η ηθοποιός είχε κάνει το επόμενο βήμα στην προσωπική της ζωή, όμως κανένας από τους δύο τους ή κάποιος εκπρόσωπός τους δεν το είχε επιβεβαιώσει.

Το τελευταίο διάστημα η ηθοποιός περιμένει την έκδοση του διαζυγίου της από τον Τζο Τζόνας, με τον οποίο έχουν δύο κόρες. Τώρα μάλιστα το πρώην ζευγάρι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την επιμέλειά τους.

Ποιος είναι ο Περεγκρίν Πίρσον

Πρόκειται για έναν Βρετανό αριστοκράτη, ο οποίος στο παρελθόν διατηρούσε σχέση με τη Μαρία Ολυμπία Γλίξμπουργκ.

Αμέσως μάλιστα μετά τον χωρισμό τους, εκείνη διέγραψε όλα τα κοινά τους στιγμιότυπα από τους προσωπικούς λογαριασμούς της στα social media.

Ο ίδιος έχει πτυχίο στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το μάρκετινγκ από το Πανεπιστήμιο του Δυτικού Λονδίνου και η περιουσία της οικογένειάς του αγγίζει τα 300 εκατομμύρια δολάρια.