Η Μέριλ Στριπ επιστρέφει στo «Only Murders in the Building»

Θα υποδυθεί και πάλι τον ρόλο της Λορέτα Ντάρκιν στην επιτυχημένη σειρά του Hulu

Αυτά είναι πραγματικά υπέροχα νέα. Η θεά Μέριλ Στριπ πρόκειται να εμφανιστεί στον τέταρτο κύκλο της σειράς «Only Murders in the Building».

Αν δεν το ξέρεις ή δεν το θυμάσαι να σε ενημερώσω πως θα υποδυθεί ξανα την Λορέτα Ντάρκιν -ναι με τον ρόλο αυτό έκανε είσοδο στην τρίτη σεζόν.

Σύμφωνα με την πλοκή, η Λορέτα Ντάρκιν πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση του Όλιβερ (Μάρτιν Σορτ) στο Μπρόντγουεϊ και οι δυο τους συνδέονται ρομαντικά.

Meryl Streep is returning for ‘ONLY MURDERS IN THE BUILDING’ season 4. pic.twitter.com/ibVmXdEC8v