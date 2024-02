Η εμφάνιση του πρίγκιπα Γουίλιαμ στα κινηματογραφικά βραβεία BAFTA χωρίς την Κέιτ

Χαμογελαστός, με καλή διάθεση και βγάζοντας selfies με τους καλεσμένους

Το τελευταίο διάστημα η βασιλική οικογένεια βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, ωστόσο όχι για τόσο ευχάριστους λόγους. Η Κέιτ Μίντλετον αναρρώνει μετά από επέμβαση στην κοιλιά της, ενώ ο βασιλιάς Κάρολος ανακοινώθηκε πως πάσχει από καρκίνο.



Ωστόσο οι υποχρεώσεις και οι επίσημες εμφανίσεις για το παλάτι δεν σταματούν, με τον πρίγκιπα Γούιλιαμ να εμφανίζεται όπως κάθε χρόνο στα κινηματογραφικά βραβεία BAFTA, τα οποία πραγματοποιήθηκαν πριν λίγες ώρες Royal Festival Hall του Λονδίνου. Να σημειωθεί πως ο Γουίλιαμ έχει ιδιαίτερη θέση στον συγκεκριμένο θεσμό βραβείων, αφού αποτελεί πρόεδρος των βραβείων ταινιών της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου από το 2010.

Watch the moment Prince William arrives at the BAFTAs.



You may not know that the Prince of Wales is actually the President of BAFTA 🍿🎭 pic.twitter.com/KEenMcu6hz