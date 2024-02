BAFTA 2024: Στην κορυφή το Oppenheimer, αναλυτικά η λίστα με τους νικητές

Το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου έφυγε με 5 βραβεία BAFTA

Τα βραβεία BAFTA αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς για τον κινηματογράφο και τον πολιτισμό, αφού θεωρούνται βασικός προάγγελος των Oscars. Πραγματοποιήθηκαν πριν λίγες ώρες, και το Royal Festival Hall του Λονδίνου είχε γεμίσει με λαμπερούς αστέρες από τον κόσμο του θεάματος.

Την παρουσίαση της βραδιάς είχε αναλάβει ο απόφοιτος του Doctor Who, Ντέιβιντ Τέναντ, ενώ στους πρωταγωνιστές ήταν τα ονόματα του Κίλιαν Μέρφι, του Κρίστοφερ Νόλαν και φυσικά της υπέροχης Έμα Στόουν.

Christopher Nolan accepting his 1st BAFTA for Best Director pic.twitter.com/HYoJ8M3gWb — Christopher Nolan Art & Updates (@NolanAnalyst) February 18, 2024



Το Oppenheimer κέρδισε το υπέρτατο βραβείο BAFTA για την καλύτερη ταινία και συνολικά έφυγε με 7 βραβεία, ενώ ακολούθησε το Poor Things κερδίζοντας συνολικά 5 από τα 11 βραβεία για τα οποία ήταν υποψήφιο. H Έμα Στόουν κατάφερε να αποσπάσει το βραβείο BAFTA Α' Γυναικείου ρόλου, με τον Μέρφι να αποσπά το ίδιο βραβείο στον Α' ανδρικό ρόλο. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι το Poor Things κέρδισε το βραβείο για το καλύτερο μακιγιάζ και χτένισμα, καθώς και αυτό των καλύτερων κοστουμιών. Άλλωστε η Στόουν είχε επιλέξει για τη μεγάλη βραδιά, μια εμφάνιση που μας θύμισε κάτι από τον ρόλο της ως Bella Baxter.

Emma Stone accepts the BAFTA for Best Actress. pic.twitter.com/2QOTx35rbu — Film Updates (@FilmUpdates) February 18, 2024

Αναλυτικά η λίστα με τους μεγάλους νικητές των BAFTA's 2024

Καλύτερη ταινία



Anatomy of a Fall

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer – NIKHTHΣ

Poor Things

Καλύτερη βρετανική ταινία



All of Us Strangers

How to Have Sex

Napoleon

The Old Oak

Poor Things

Saltburn

Scrapper

Wonka

The Zone of Interest- ΝΙΚΗΤΗΣ

Καλύτερο ντεμπούτο Βρετανού συγγραφέα, σκηνοθέτη ή παραγωγού



Blue Bag Life – Lisa Selby (Σκηνοθεσία), Rebecca Lloyd-Evans (Σκηνοθεσία), Alex Fry (Σκηνοθεσία)

Bobi Wine: The People’s President – Christopher Sharp (Σκηνοθεσία) [Επίσης σκηνοθεσία από:Moses Bwayo]

Earth Mama – Savanah Leaf (Συγγραφή, σκηνοθεσία, παραγωγή), Shirley O’connor (Παραγωγή), Medb Riordan (Παραγωγή) – NIKHΤΗΣ

How to Have Sex – Molly Manning Walker (Συγγραφή, σκηνοθεσία)

Is There Anybody Out There? – Ella Glendining (Σκηνοθεσία)

Καλύτερη ξενόγλωσση ταινία( Όχι στην αγγλική γλώσσα)



20 Days in Mariupol

Anatomy of a Fall

Past Lives

Society of the Snow

The Zone of Interest – ΝΙΚΗΤΗΣ

Καλύτερο ντοκιμαντέρ



20 Days in Mariupol- ΝΙΚΗΤΗΣ

American Symphony

Beyond Utopia

Still: A Michael J. Fox Movie

Wham!

Καλύτερη ταινία Animation



The Boy And The Heron – ΝΙΚΗΤΗΣ

Chicken Run: Dawn of the Nugget

Elemental

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Καλύτερος σκηνοθέτης



Andrew Haigh, All of Us Strangers

Justine Triet, Anatomy of a Fall

Alexander Payne, The Holdovers

Bradley Cooper, Maestro

Christopher Nolan, Oppenheimer – ΝΙΚΗΤΗΣ

Jonathan Glazer, The Zone of Interest

Καλύτερο πρωτότυπο σενάριο



Anatomy of a Fall – ΝΙΚΗΤΗΣ

Barbie

The Holdovers

Maestro

Past Lives

Καλύτερο διασκευασμένο σενάριο



All of Us Strangers

American Fiction – ΝΙΚΗΤΗΣ

Oppenheimer

Poor Things

The Zone of Interest

Α’ γυναικείου ρόλου



Fantasia Barrino, The Color Purple

Sandra Hüller, Anatomy of a Fall

Carey Mulligan, Maestro

Vivian Oparah, Rye Lane

Margot Robbie, Barbie

Emma Stone, Poor Things – ΝΙΚΗΤΗΣ

SPLASH via Ideal Image

Α’ ανδρικού ρόλου



Bradley Cooper, Maestro

Colman Domingo, Rustin

Paul Giamatti, The Holdovers

Barry Keoghan, Saltburn

Cillian Murphy, Oppenheimer – ΝΙΚΗΤΗΣ

Teo Yoo, Past Lives

Β’ γυναικείου ρόλου



Emily Blunt, Oppenheimer

Danielle Brooks, The Color Purple

Claire Foy, All of Us Strangers

Sandra Hüller, The Zone of Interest

Rosamund, Pike Saltburn

Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers – ΝΙΚΗΤΗΣ

Β’ ανδρικού ρόλου



Robert De Niro, Killers of the Flower Moon

Robert Downey Jr., Oppenheimer – ΝΙΚΗΤΗΣ

Jacob Elordi, Saltburn

Ryan Gosling, Barbie

Paul Mescal, All of Us Strangers

Dominic Sessa, The Holdovers

Καλύτερη πρωτότυπη μουσική επένδυση



Killers of the Flower Moon

Oppenheimer – ΝΙΚΗΤΗΣ

Poor Things

Saltburn

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Καλύτερο καστ



All of Us Strangers

Anatomy of a Fall

The Holdovers – ΝΙΚΗΤΗΣ

How to Have Sex

Killers of the Flower Moon

Καλύτερη φωτογραφία



Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer – NIKHTΗΣ

Poor Things

The Zone of Interest

Καλύτερο μοντάζ



Anatomy of a Fall

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer – ΝΙΚΗΤΗΣ

Poor Things

The Zone of Interest

Καλύτερος σχεδιασμός παραγωγής



Barbie

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Poor Things – ΝΙΚΗΤΗΣ

The Zone of Interest

Kαλύτερα κοστούμια



Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things – ΝΙΚΗΤΗΣ

Καλύτερο μακιγιάζ



Killers of the Flower Moon

Maestro

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things – ΝΙΚΗΤΗΣ

Καλύτερος ήχος



Ferrari

Maestro

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Oppenheimer

The Zone of Interest – ΝΙΚΗΤΗΣ

Καλύτερα ειδικά οπτικά εφέ



The Creator

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Napoleon

Poor Things – ΝΙΚΗΤΗΣ

Καλύτερη ταινίας κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους



Crab Day-ΝΙΚΗΤΗΣ

Visible Mending

Wild Summon

Kαλύτερη βρετανική ταινία μικρού μήκους



Festival of Slaps

Gorka

Jellyfish and Lobster – ΝΙΚΗΤΗΣ

Such a Lovely Day

Yellow

Ανερχόμενος αστέρας



Phoebe Dynevor

Ayo Edebiri

Jacob Elordi

Mia Mckenna-Bruce – ΝΙΚΗΤΗΣ

Sophie Wilde