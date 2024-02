Nτέιβιντ Μπέκαμ: Οι πλαστικές του επεμβάσεις έγιναν αντικείμενο συζήτησης στο διαδίκτυο

«Το πρόσωπό του δεν κουνιέται από τις πλαστικές», έγραψαν πολλοί, αναφερόμενοι στον Nτέιβιντ Μπέκαμ

Αγαπάμε τον Nτέιβιντ Μπέκαμ και αυτό δεν θα αλλάξει όσες πλαστικές και αν κάνει. Ο διάσημος ποδοσφαιριστής και επιχειρηματίας, έφτασε, όπως κάθε χρόνο, στα βραβεία BAFTA και τράβηξε την προσοχή, ωστόσο όχι για τους λόγους που θα περίμενε κανείς.

Ούτε το ντύσιμο του, αλλά ούτε και η γοητεία του βρέθηκαν στο προσκήνιο. Αυτή τη φορά, το κοινό εστίασε στο πρόσωπο του, το οποίο είναι εμφανώς πρησμένο, ενώ διακρίνεται και μια δυσκολία στις εκφράσεις του.

Μάλλον ο 48χρονος Μπέκαμ το παραέκανε με το μπότοξ, ή το ραντεβού του στον πλαστικό ίσως να ήταν πρόσφατο. Όπως και να’ πει ο Ντέιβιντ φάνηκε να απολαμβάνει ιδιαίτερα την τελετή απονομής, αγνοώντας τα σχόλια, τα οποία πλήθαιναν ταχύτατατα στις πλατφόρμες του instagram, TikTok και X.

Take the shot! ⚽📷David Beckham meets fans on the red carpet #EEBAFTAs pic.twitter.com/eKLtd77RAj