Μπιγιόνσε: Έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που κατέκτησε την «κορυφή» του Billboard’s Country songs

Το νέο τραγούδι της Μπιγιόνσε, «Texas Hold 'Em», έγινε Νο1 επιτυχία

Η πρώτη μαύρη γυναίκα που έφτασε στην «κορυφή» του chart Hot Country Songs του Billboard, έγινε η Μπιγιόνσε αφού το τραγούδι της «Texas Hold ‘Em» έφτασε στο Νο1, παρά το γεγονός ότι κυκλοφόρησε στις αρχές Φεβρουαρίου. Πιο συγκεκριμένα, το «Texas Hold ‘Em» βγήκε στις 11 Φεβρουαρίου και μέσα σε τέσσερις ημέρες προβλήθηκε 19,2 εκατομμύρια φορές, με βάση τα στοιχεία της εταιρείας Luminate.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, με το συγκεκριμένο τραγούδι - το οποίο κυκλοφόρησε μαζί με το «16 Carriages», η σούπερ σταρ βρίσκεται για πρώτη φορά στην κορυφή των country charts. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το «16 Carriages» βρέθηκε στην 9η θέση της λίστας. Τα δύο νέα τραγούδια της, περιλαμβάνονται στο δεύτερο άλμπουμ της τριλογίας «Renaissance» με τίτλο «Act II»,το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 29 Μαρτίου.

