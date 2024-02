Η Χάνα Γουάντινγκχαμ πήγε στα SAG Awards με χάρτινη τσάντα που έφτιαξε η 9χρονη κόρη της

«Η κόρη μου ήθελε να συμμετάσχει, έτσι μου έφτιαξε μια τσάντα»

Η Χάνα Γουάντινγκχαμ περπάτησε στο κόκκινο χαλί των βραβείων SAG, που έγιναν στις 24 Φεβρουαρίου, φορώντας ένα συγκλονιστικό φόρεμα σε μπορντό χρώμα και κρατώντας μία χειροποίητη τσάντα από χαρτόνι, που είχε φτιάξει και ζωγραφίσει η 9χρονη κόρη της. Και ναι, είναι ό,τι πιο γλυκό και τρυφερό είδαμε κατά τη διάρκεια των βραβείων.

Η ηθοποιός, που ήταν υποψήφια για Εξαιρετική Ερμηνεία από γυναίκα ηθοποιό σε κωμική σειρά, για τον ρόλο της στο Ted Lasso, δήλωσε στο Netflix πριν από την απονομή των βραβείων πως «η κόρη μου ήθελε να συμμετάσχει, έτσι μου έφτιαξε μια τσάντα». «Μαμά ταιριάζει με τα πάντα και με τίποτα όπως είπες», είπε από την πλευρά της για την τσάντα της, η 9χρονη κόρη της. Μάλιστα, πάνω στην τσάντα ήταν ζωγραφισμένη η λέξη «επικό».

🎥 | hannah waddingham at the #sagawards talking about the bag her daughter designed pic.twitter.com/JZkb3bXgZZ