Τζέιν Φόντα: Η «ανησυχία» που μοιράστηκε στην Τζένιφερ Λόπεζ, για τη σχέση της με τον Μπεν Άφλεκ

«Έχω επενδύσει σε εσένα και τον Μπεν»

Στο νέο της ντοκιμαντέρ με τίτλο «The Greatest Love Story Never Told», η Τζένιφερ Λόπεζ αποκαλύπτει και μοιράζεται κάθε κρυφή λεπτομέρεια της σχέσης της με τον Μπεν Άφλεκ. Έχουμε μάθει, μέχρι στιγμής, γιατί χώρισαν το 2003, τρείς μόλις μέρες πριν τον γάμο τους, έχουμε μάθει για το ότι ο «χωρισμός τους ήταν καταστροφή» και για τους δύο, αλλά και για το πώς αναζωπυρώθηκε η σχέση τους, μετά από πολλά, πολλά χρόνια.

Στο ντοκιμαντέρ, όμως, η Τζένιφερ Λόπεζ, μίλησε και για το τηλεφώνημα που δέχτηκε από την Τζέιν Φόντα, όταν τα βρήκε ξανά με τον Μπεν Άφλεκ. Σε αυτό το τηλεφώνημα η ηθοποιός θέλησε να εκφράσει στη σταρ μία ανησυχία της. «Αρχικά, κάτι που θέλω να ξέρεις, δεν ξέρω γιατί, αλλά νιώθω ότι έχω επενδύσει σε εσένα και τον Μπεν, και πραγματικά, πραγματικά θέλω αυτό, αυτό να λειτουργήσει». «Αυτή είναι η ανησυχία μου. Αισθάνομαι ότι προσπαθείς πολύ να αποδείξεις κάτι, αντί να το ζήσεις. Ξέρεις, σε κάθε φωτογραφία, φιλιέστε, αγκαλιάζεστε…», της είπε ηθοποιός.

