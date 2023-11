Η Τζέιν Φόντα θα έβγαινε ξανά ραντεβού μόνο με κάποιον 20χρονο

Αυτό είναι το ιδανικό ραντεβού για την Τζέιν Φόντα

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Τζέιν Φόντα, μίλησε στο podcast «Absolytely Not» και αποκάλυψε ότι αν έβγαινε ξανά ραντεβού, στα 85 της, θα ήταν μόνο με κάποιον άντρα που βρίσκεται κάτω από το επιθυμητό όριο ηλικίας για κατανάλωση αλκοόλ.

«Ντρέπομαι που το λέω αυτό, αλλά αν είχα εραστή, θα έπρεπε να είναι 20 ετών», δήλωσε η Τζέιν Φόντα. Όταν η Χίθερ Μακμαχάν, η παρουσιάστρια του podcast τη ρώτησε τους λόγους για αυτή την προτίμησή της, η ηθοποιός απάντησε πως απλώς «δεν μου αρέσει το γερασμένο δέρμα». «Σε αυτό είμαι μαζί σου. Κάνω ό,τι μπορώ για να διατηρήσω το δικό μου φρέσκο», της απάντησε η παρουσιάστρια. Στη συνέχεια ξέσπασαν και οι δύο στα γέλια.

Why ‘ashamed’ Jane Fonda, 85, would only date a 20-year-old ‘lover’ https://t.co/mJFtvJraPe