Oscars 2024: Η Νταβίν Τζόι Ράντολφ δάκρυσε στην ομιλία της – «Συνειδητοποιώ ότι πρέπει απλώς να είμαι ο εαυτός μου»

«Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που μπήκαν στον δρόμο μου και ήταν εκεί για μένα, με οδήγησαν και με καθοδήγησαν»

To βραβείο Β΄Γυνακείου Ρόλου απέσπασε στην 96η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ η Νταβίν Τζόι Ράντολφ για τη συμμετοχή της στην ταινία «Τα Παιδιά του Χειμώνα», του Αλεξάντερ Πέιν. Έχοντας ήδη κερδίσει στη συγκεκριμένη κατηγορία σε όλα τα βραβεία που προηγήθηκαν, αυτό το Όσκαρ ήταν κάτι παραπάνω από σίγουρο, στη χθεσινή βραδιά. Η ομιλία της, όμως, μας συγκίνησε περισσότερο από το αναμενόμενο.

Η σημασία της αυθεντικότητας είναι κάτι που ξεχνάμε στη σύγχρονη ζωή. Πάντα προσπαθούμε να χωρέσουμε στα «καλούπια» της κοινωνίας, γι΄αυτό και λόγια όπως εκείνα της Νταβίν Τζόι Ράντολφ, αγγίζουν απευθείας την καρδιά μας. «Ο Θεός είναι τόσο καλός. Δεν πίστευα ποτέ ότι αυτή θα είναι η καριέρα μου. Ξεκίνησα ως τραγουδίστρια και η μητέρα μου μου είπε: "Πήγαινε απέναντι στο τμήμα θεάτρου, υπάρχει κάτι για σένα εκεί". Ευχαριστώ τη μητέρα μου που το έκανε αυτό», τόνισε αρχικά η ηθοποιός.

