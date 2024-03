Κέιτ Μίντλετον: Ζήτησε συγγνώμη για την «πειραγμένη» φωτογραφία - «Μου αρέσει να πειραματίζομαι»

Η Κέιτ Μίντλετον ομολόγησε το photoshop στη φωτογραφία

Δημόσια συγγνώμη ζήτησε η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, για τη φωτογραφία που έχει προκαλέσει πολλά σχόλια το τελευταίο 24ωρο σχετικά με την «αυθεντικότητά της». Υπενθυμίζεται ότι η φωτογραφία κυκλοφόρησε το πρωί της Κυριακής, 10 Μαρτίου, από το Παλάτι του Κένσινγκτον, με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας (γιορτάζεται στις 10 Μαρτίου στο Ηνωμένο Βασίλειο).

«Όπως πολλοί ερασιτέχνες φωτογράφοι, πειραματίζομαι περιστασιακά με την επεξεργασία. Ήθελα να απολογηθώ για την όποια σύγχυση προκάλεσε η οικογενειακή φωτογραφία που μοιραστήκαμε χθες. Ελπίζω όλοι οι εορτάζοντες να είχαν μια πολύ ευτυχισμένη Ημέρα της Μητέρας», τόνισε.

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C