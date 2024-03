Η Ρετζίνα Κινγκ είναι «ένας άλλος άνθρωπος» μετά την αυτοκτονία του γιου της

«Το πένθος είναι ένα ταξίδι», δήλωσε δύο χρόνια μετά τον χαμό του

Η Ρετζίνα Κινγκ, η βραβευμένη με Όσκαρ Αμερικανίδα ηθοποιός, βρέθηκε στην εκπομπή «Good Morning America» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο γεγονός που έχει σημαδέψει τη ζωή της και δεν είναι άλλο από τον θάνατο του γιου της.

Να σε ενημερώσω, σε περίπτωση που δεν το θυμάσαι πως τον Ιανουάριο του 2022 το μοναδικό παιδί της, ο Ίαν Αλεξάντερα Τζούνιορ, αυτοκτόνησε λίγες ημέρες μετά τα 26α γενέθλιά του.

Ο ίδιος ήταν μουσικός και DJ ενώ συχνά την συνόδευε στις εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί -όπως αναφέρει ο Guardian -παρακάτω τους βλέπεις και τους δύο χαμογελαστούς πριν αρκετά χρόνια σε επίσημο event.

«Είμαι ένας άλλος άνθρωπος τώρα, από αυτήν που ήμουν στις 19 Ιανουαρίου. Το πένθος είναι ένα ταξίδι», δήλωσε η ηθοποιός.

Και κατόπιν πρόσθεσε: «Αντιλαμβάνομαι επίσης ότι το πένθος είναι αγάπη, που δεν έχει πού να πάει».

Στη συνέχεια τόνισε πως σέβεται την επιλογή του, υποστηρίζοντας χαρακτηριστικά: «Καταλαβαίνω ότι δεν ήθελε να είναι πια εδώ. Αυτό είναι δύσκολο να το δεχτούν άλλοι άνθρωποι, επειδή δεν έζησαν τη δική μας ιστορία».

