Σούκι Γουότερχαουζ και Ρόμπερτ Πάτινσον έγιναν γονείς - Η πρώτη βόλτα με το νεογέννητο μωρό τους

Το ζευγάρι υποδέχθηκε το νέο μέλος της οικογένειάς του

Γονείς για πρώτη φορά, έγιναν η Σούκι Γουότερχαουζ και ο Ρόμπερτ Πάτινσον, λίγους μήνες μετά την είδηση πως το αγαπημένο ζευγάρι αρραβωνιάστηκε. Υπενθυμίζουμε πως μετά από 5 χρόνια κοινής πορείας, το ζευγάρι έκανε πριν μερικούς μήνες το επόμενο βήμα στη σχέση του. Τότε, μια πηγή είχε δηλώσει στο People ότι και οι δύο ήταν «ενθουσιασμένοι» που περιμένουν το πρώτο τους παιδί. «Ο ερχομός ενός μωρού είναι απόλυτη χαρά γι' αυτούς».

Τώρα, το ζευγάρι υποδέχθηκε το νέο μέλος της οικογένειάς του, ενώ αποθανατίστηκε να απολαμβάνει και μια οικογενειακή βόλτα στο Λος Άντζελες. Στις φωτογραφίες που κυκλοφορούν, ο ηθοποιός φαίνεται να κρατά το καροτσάκι με το μωρό τους. Η Σούκι Γουότερχαουζ και ο Ρόμπερτ Πάτινσον έχουν κρατήσει – και συνεχίζουν να κρατούν, την ιδιωτική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

