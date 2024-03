Τζένιφερ Γκάρνερ: «Είμαι ευγνώμων που είμαι απλά ζωντανή. Η γήρανση είναι δώρο»

Η εξομολόγηση λίγο πριν τα 52α γενέθλιά της

Η Τζένιφερ Γκάρνερ, λίγο πριν τα 52α γενέθλιά της, μίλησε με μεγάλη ειλικρίνεια κάνοντας έναν απολογισμό ζωής που πολύ μου αρέσει.

Συγκεκριμένα, είπε στο People: «Ειλικρινά, ως επί το πλείστον, είμαι ευγνώμων που είμαι απλά ζωντανή. Και είμαι ευγνώμων για τη σοφία που αποκόμισα από αυτά τα χρόνια και πραγματικά ευγνώμων που μπορώ να παρακολουθώ άλλες γυναίκες να περνούν αυτή τη διαδικασία της ζωής με τόση χάρη».

Έχοντας όλες αυτές ως παράδειγμα, επιθυμεί να ενθαρρύνει την επόμενη γενιά «να ακολουθήσει τα δικά της βήματα και να πει σε άλλες νεαρές γυναίκες: "Φροντίστε τον εαυτό σας, αλλά μη φοβάστε. Η γήρανση είναι ένα δώρο"».

Jennifer Garner says she doesn't worry about getting older as she approaches her 52nd birthday: 'I am grateful just to be alive' https://t.co/iwrnEulFuX