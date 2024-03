Η Lizzo εγκαταλείπει τη μουσική βιομηχανία, μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση

«Έρχομαι συνεχώς αντιμέτωπη με ψέματα που λέγονται για μένα για να πάρουν δόξα και προβολές. Ο χαρακτήρας μου διαλύεται από ανθρώπους που δεν με ξέρουν και δεν σέβονται το όνομά μου».

Η Lizzo είναι αποφασισμένη να εγκαταλείψει τη μουσική βιομηχανία, μετά τις κατηγορίες που έχει δεχτεί το τελευταίο διάστημα για σεξουαλική παρενόχληση και που όπως είναι λογικό και επόμενο έχουν σοκάρει και προκαλέσει πολλές συζητήσεις.

Συγκεκριμένα σε αυτές προχώρησαν οι χορεύτριες της ομάδας της επειδή δεν άντεχαν να κάνουν διάφορα εξευτελιστικά πράγματα, ικανοποιώντας κάθε φορά τις ορέξεις, τα γούστα και τις επιθυμίες της τραγουδίστριας.

Lizzo says she ‘quits,’ tired of being ‘dragged’ by public: ‘Didn’t sign up for this s–t’ https://t.co/04Xm5CiuMw pic.twitter.com/vTUTDgX408