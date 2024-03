Υπέροχα νέα - Τα τραγούδια της Τζόνι Μίτσελ είναι και πάλι διαθέσιμα στο Spotify

Ο λόγος που απείχε

Και ναι. Σε αυτό το άρθρο σου έχω υπέροχα νέα, αφού η τραγουδίστρια - θρύλος και τραγουδοποιός φυσικά, Τζόνι Μίτσελ επανέφερε πριν από λίγες ημέρες, τη μουσική της στο Spotify.

Με αυτό τον τρόπο τερμάτισε τη διετή διαμαρτυρία της για τη συνεργασία του Τζο Ρόγκαν στην πλατφόρμα και τη φιλοξενία του podcast «The Joe Rogan Experience».

Εδώ να σε ενημερώσω πως ο Αμερικανός παρουσιαστής είχε προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις με τις απόψεις του, σχετικά με την προστασία κατά της Covid-19.

Πρώτος και πριν ακριβώς από την Τζόνι Μίτσελ απέσυρε τη μουσική του από το Spotify ο Καναδός καλλιτέχνης, Νιλ Γιανγκ, o οποίος επέστρεψε κι αυτός, νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

"I’m reluctant to greet Joni Mitchell’s return to Spotify with confetti or caps-lock," @lindsayzoladz writes. "I will, however, greet it the best way I know how: with a playlist." https://t.co/F9kLQzIdPT