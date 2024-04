Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ: Απαντά στις φήμες ότι υπήρξε η πρώτη ερωτική σύντροφος του Πρίγκιπα Χάρι - «Είναι γελοιότητες»

Όσα είπε η η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ σε νέα συνέντευξή της

Τον Ιανουάριο του 2023, ο πρίγκιπας Χάρι κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Spare». Κι ανάμεσα στα πολλά που μπορεί να κανείς να διαβάσει σε αυτό το βιβλίο, υπάρχουν και μερικά σημεία που βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης ακόμα και σήμερα. Και ναι, δεν έχουν καμία σχέση με τη βασιλική οικογένεια.

Σε περίπτωση που δεν το γνώριζες, ο Πρίγκιπας Χάρι στη συγκεκριμένη αυτοβιογραφία αποκαλύπτει ότι έκανε για πρώτη φορά σεξ με μια «μεγαλύτερη γυναίκα» - χωρίς να αναφέρει το όνομά της, προκαλώντας κάθε είδους εικασία για το ποια θα μπορούσε να είναι. Ο ίδιος, στο συγκεκριμένο απόσπασμα, τονίζει πως όλα έγιναν σε ένα χωράφι, όταν ήταν έφηβος πίσω από μία pub, με μία μεγαλύτερη γυναίκα που λάτρευε τα άλογα.

Και μία από τις γυναίκες που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των φημών, ήταν η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, με την ίδια να έχει ξεκαθαρίσει από την περασμένη χρονιά, μιλώντας στο περιοδικό «Saturday Times» ότι «δεν ήμουν εγώ. Είμαι αθώα! Κατηγορηματικά όχι». Σε παλιότερη συνέντευξή της, η Χάρλεϊ είχε αποκαλύψει ότι είχε γνωρίσει τη Μέγκαν Μαρκλ, όταν ήταν ακόμα ηθοποιός.

Elizabeth Hurley Responds To Rumor She Took Prince Harry’s Virginity https://t.co/JwPEUipkn6 — HuffPost (@HuffPost) April 5, 2024

Τώρα, σε ένα επεισόδιο της εκπομπής «Watch What Happens Live With Andy Cohen», η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, έβαλε «τέλος» στις θεωρίες που την ήθελαν να είναι το πρόσωπο πίσω από το ερωτικό σκάνδαλο που είχε ταράξει τη βασιλική οικογένεια το 2001. «Είναι γελοιότητες» είπε η ίδια στην εκπομπή. Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, συνέχισε, σχολιάζοντας: «Ο Χάρι έγραψε ότι ήταν Αγγλίδα, μεγαλύτερή του και έμενε στο Γκλόστερσαϊρ". Από αυτά όλοι υπέθεσαν φυσικά "Ε ναι, είναι η Ελίζαμπεθ"». «Ήταν παράλογο. Ήταν γελοίο. Ήταν σαν να λέμε, "Είναι υπέροχος. Είναι Αμερικανός. Α, είναι ο Άντι Κοέν"», τόνισε η ίδια. Η Χάρλεϊ σημείωσε, παράλληλα, ότι το «ραντεβού» που για το οποίο μιλάει ο Χάρι στην αυτοβιογραφία του, ήταν πρακτικά αδύνατο να υπάρξει καθώς «δεν είχα γνωρίσει ποτέ τον Χάρι στη ζωή μου».