Σιλβέστερ Σταλόνε: Κατηγορείται ότι απαξίωνε τους ηθοποιούς του «Tulsa King»- «Ήταν γέροι και χοντροί»

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε κατηγορείται ότι μιλούσε με αγένεια και έκανε προσβλητικά σχόλια στους νεότερους ηθοποιούς στα γυρίσματα της σειράς «Tulsa King»

Για ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια γυρισμάτων κατηγορείται ο Σιλβέστερ Σταλόνε, με την είδηση να κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Ο διάσημος ηθοποιός φέρεται να μιλούσε με άσχημο τρόπο στους νεότερους ηθοποιούς που είχαν κληθεί να δουλέψουν στη σειρά «Tulsa King», σύμφωνα με τα ξένα Μέσα.

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε κατηγορείται ότι δημιούργησε ένα τοξικό επαγγελματικό περιβάλλον για τους συναδέλφους του κι ότι έκανε επικριτικά σχόλια για την εξωτερική εμφάνισή τους και τα κιλά τους. Η εν λόγω είδηση γνωστοποιήθηκε μέσα από το Facebook, όταν διέρρευσαν σχετικές μαρτυρίες.

Πολλοί ήταν εκείνοι, μάλιστα, που δεν ανέχτηκαν αυτή τη συμπεριφορά από τον 77χρονο ηθοποιό και αποχώρησαν από τη δουλειά. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και ο υπεύθυνος κάστινγκ της σειράς, Κατρέτ Λοκ, ο οποίος υποστήριξε ότι τόσο ο Σιλβέστερ Σταλόνε όσο και ο σκηνοθέτης, Κρεγκ Ζισκ, είχαν κακή συμπεριφορά προς το συνεργείο και τους ηθοποιούς, προκαλώντας μεγάλη ένταση.

