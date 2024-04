Χάνα Γουάντινγκχεμ: «Μην γίνεσαι μαλ**ας» - Η αποστομωτική απάντηση σε σεξιστικό σχόλιο φωτογράφου

Ο φωτογράφος της φώναξε «δείξε πόδι» και η Χάνα Γουάντινγκχεμ του απάντησε καταλλήλως

Η Χάνα Γουάντινγκχεμ έδωσε το «παρών» στα «Olivier Awards», που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής (14/4) στο Λονδίνο, και βραβεύτηκαν ηθοποιοί και θεατρικά έργα. Κατά τη διάρκεια που η 49χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια έκανε την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί του Royal Albert Hall, εκνευρίστηκε και δεν δίστασε να το δείξει δημόσια.

Αιτία γι’ αυτό το «επεισόδιο», στάθηκε το αγενές και σεξιστικό σχόλιο που έλαβε η Χάνα Γουάντινγκχεμ από έναν φωτογράφο, ο οποίος της ζήτησε να ποζάρει πιο «σέξι», κάνοντας στην άκρη το maxi φόρεμά της και δείχνοντας τα πόδια της. Όπως ήταν φυσικό, η ηθοποιός αντέδρασε, δίνοντάς του μια αποστομωτική απάντηση.

«Θεέ μου, ποτέ δεν θα το έλεγες αυτό το σχόλιο σε έναν άνδρα. Μην είσαι μαλ**ας, γιατί θα φύγω. Μην λες “δείξε μου το πόδι”. Η απάντηση είναι όχι», είπε με αυστηρό ύφος η Χάνα Γουάντινγκχεμ και αποχώρησε από το σημείο που έβγαζαν φωτογραφίες οι stars, κουνώντας το κεφάλι της.

long story short: hannah was being her gorgeous self and the 📸 made some comment about her leg we couldn't quite make out and... well, the video speaks for itself. This woman is a role model. Always, always call pricks out on their bullshit. https://t.co/TUPwdqEYo2 pic.twitter.com/ybhxCo5FJ6