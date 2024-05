Ο Άλεκ Μπάλντουιν μιλά για την απεξάρτηση από τις καταχρήσεις: «Είμαι 39 χρόνια νηφάλιος, μου λείπει το αλκοόλ»

«Ήμουν εθισμένος στην κοκαΐνη και το αλκοόλ», παραδέχτηκε ο Άλεκ Μπάλντουιν

Ο Άλεκ Μπάλντουιν αποφάσισε να μιλήσει για τους εθισμούς που είχε στο παρελθόν σε συνέντευξή του στο podcast «Our Way with Paul Anka and Skip Bronson», μη διστάζοντας να παραδεχτεί, ότι υπάρχουν φορές που του λείπει το αλκοόλ.

Ο γνωστός ηθοποιός - ο οποίος εδώ και 39 χρόνια είναι νηφάλιος - αναφέρθηκε αρχικά στην απόφασή του να παλέψει με τους εθισμούς του στα ναρκωτικά και στο αλκοόλ και να τους νικήσει. «Δεν το συζητώ πολύ, το συζητώ κάθε τόσο, όταν έχει νόημα. Είμαι 39 χρόνια νηφάλιος. Έκοψα το ποτό στις 23 Φεβρουαρίου του 1985», εξομολογήθηκε.

Γυρίζοντας τον χρόνο πίσω, ο Άλεκ Μπάλντουιν περιέγραψε πως στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν ζούσε στο Λος Άντζελες, η κοκαΐνη κυκλοφορούσε παντού κι όλοι έκαναν χρήση. ««Θυμάμαι εκείνη την περίοδο είχα σνιφάρει ένα βουνό κοκαΐνης από εδώ μέχρι τον Κρόνο. Η κοκαΐνη ήταν σαν τον καφέ τότε, όλοι το έκαναν όλη την ημέρα. Έκανα πολλή κι εγώ», ήταν τα λόγια του.

Όταν, λοιπόν, αποφάσισε να σταματήσει τα ναρκωτικά, τότε ήταν η χρονική στιγμή που αυξήθηκε η επιθυμία του για αλκοόλ, με αποτέλεσμα να εθιστεί. Τελικά, το 1985 ο ηθοποιός μπήκε στη διαδικασία να αντιμετωπίσει τους εθισμούς του και να αφήσει στο παρελθόν τις καταχρήσεις. Σήμερα, όπως είπε, δεν του λείπουν τα ναρκωτικά, αλλά το αλκοόλ. «Αυτό που μου λείπει είναι το ποτό. Δεν μου λείπουν καθόλου τα ναρκωτικά, αλλά μου λείπει το ποτό. Μου αρέσει να πίνω», παραδέχτηκε.

Στη συνέχεια, ο Άλεκ Μπάλντουιν ρωτήθηκε πώς καταφέρνει και αντιστέκεται σε αυτή την επιθυμία του, παραμένοντας πιστός στα όρια που έχει θέσει ο ίδιος στον εαυτό του. Τότε, απάντησε: «Ζω στη Νέα Υόρκη τα τελευταία 45 χρόνια. Η Νέα Υόρκη με χαλαρώνει. Περπατάω και βλέπω πτυχές της που δεν έχω ξαναδεί. Προσπαθώ, επίσης, να κάνω διαλογισμό».

