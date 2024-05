Ανοίγει ξανά το κεφάλαιο με την υποχρεωτική κηδεμονία της Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Η ανησυχητική συμπεριφορά της

Οι άνθρωποι από το στενό της περιβάλλουν φοβούνται για την ψυχική και σωματική της υγεία

Ναι, μπορεί η Μπρίτνεϊ Σπίαρς να κατάφερε τελικά να κερδίσει μετά από πολλά χρόνια την ελευθερία της από τον πατέρα της, αλλά η αλήθεια είναι πως όσο περνάει ο καιρός παρουσιάζει όλο και πιο ασταθή συμπεριφορά.

Οι άνθρωποι που είναι δίπλα της συνεχώς ανησυχούν πολύ για την υγεία της, φοβούμενοι ότι η σούπερ σταρ δεν είναι σε θέση να φροντίσει τον εαυτό της και να ικανοποιήσει τις ανάγκες της.

Αυτό δήλωσαν στο Page Six, θέλοντας να ανοίξουν ξανά το το κεφάλαιο της κηδεμονίας της, εκπέμποντας σήμα κινδύνου.

