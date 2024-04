Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Η οικογένειά μου με πλήγωσε. Δεν υπήρξε δικαιοσύνη»

«Είμαι τόσο τυχερή που βρίσκομαι εδώ», τόνισε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς

Στη διευθέτηση της δικαστικής διαμάχης με τον πατέρα της, Τζέιμι Σπίαρς κατέληξε πριν λίγες μέρες η Μπρίτνεϊ Σπίαρς σε ό,τι αφορά στην υπόθεση της κηδεμονίας της, με την ίδια ωστόσο να αισθάνεται πως η οικογένειά της, την έχει πληγώσει. Με μια ανάρτησή της στο IG, η οποία πλέον έχει διαγραφεί, η σταρ μίλησε για τους τρόπους με τους οποίους την έβλαψαν οι δικοί της άνθρωποι, χωρίς καμία συνέπεια.

Αρχικά, η ίδια δημοσίευσε το εξώφυλλο του βιβλίου της Τζενέτ Μακέρντι «Χαίρομαι που πέθανε η μητέρα μου», γράφοντας στη λεζάντα: «Να είστε καλοί παιδιά!!! Καλό βιβλίο». Προηγουμένως, η ίδια είχε αναρτήσει μια φωτογραφία με την πλάτη της, ως «απάντηση» στον νομικό διακανονισμό με τον πατέρα της, στον οποίο πρέπει να δώσει δύο εκατομμύρια δολάρια για τα νομικά του έξοδα. «Είχα πραγματικά δίκιο για τη βλάβη στην πλάτη μου. Πρέπει να κάνω βελονισμό κάθε μέρα της ζωής μου τώρα. Τα λόγια και η υπερβολική σκέψη το κάνουν χειρότερο. Αν οι άνθρωποι ήξεραν μόνο πώς έπρεπε να συρθώ μέχρι τη δική μου πόρτα μια φορά», έγραψε σύμφωνα με το Page Six.

