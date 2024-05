Το Nemo κέρδισε την Eurovision κι αποκάλυψε τη συνταγή της επιτυχίας του: «Φτιάξτε ένα τραγούδι που να βγαίνει από μέσα σας. Να λέει μια ιστορία»

Η non-binary ταυτότητά του και οι αξίες του μουσικού διαγωνισμού που θα πρέπει να αναθεωρηθούν

Η Ελβετία με το Nemo και το τραγούδι «The Code» ήταν η νικήτρια της φετινής Eurovision, εντυπωσιάζοντας τόσο τις κριτικές επιτροπές -σάρωσε εκεί πραγματικά- όσο και το κοινό.

Όσον αφορά στην υπόλοιπη τριάδα, οι χώρες που την συμπλήρωσαν ήταν η Κροατία, δεύτερη και η Ουκρανία, τρίτη.

Η Μαρίνα Σάττι έδωσε τον καλύτερο εαυτό της στη σκηνή και τερμάτισε στην 11η θέση -λίγο οι επιτροπές να την είχαν στηρίξει παραπάνω θα τα πήγαινε καλύτερα.

Δες ξανά την εμφάνισή του στον τελικό:

Μετά το τέλος του διαγωνισμού, το Nemo μαζί με την ελβετική αποστολή πήραν το δρόμο για τον ειδικό χώρο όπου θα γινόταν η συνέντευξη Τύπου, με απώτερο στόχο και σκοπό να απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Διάβασε παρακάτω μερικά από όσα δήλωσε:

«Αφιερώνω την νίκη στην πόλη μου, που είναι γεμάτη παραγωγικότητα και στέλνω την αγάπη μου. Ελπίζω να καταφέρω να επιστρέψω στο Biel σύντομα. Αυτή τη στιγμή δεν έχω λόγια να εκφράσω αυτό που νιώθω. Ήταν η πιο queer παράσταση που μπορέσαμε να δώσουμε. Το τραγούδι αυτό, μίλησε αρχικά σε εμένα και φυσικά μίλησε και σε άλλους, που είναι σαν εμένα και αυτό σημαίνει τα πάντα».

«Ευχαριστώ τους ανθρώπους που συντέλεσαν στο να γράψουμε το τραγούδι. Πέρυσι το καλοκαίρι βρέθηκα σε ένα camp συγγραφής τραγουδιών, σκεπτόμενος ότι θα γράψω ένα τραγούδι για την Eurovision. Τελικά βρέθηκα εγώ στη σκηνή. Για εμένα είναι ένα μοναδικό και ξεχωριστό τραγούδι. Είναι τέχνη. Η ιστορία του τραγουδιού σαν να μας παρουσιάστηκε από μόνη της. Το ένα μέρος έφερε το άλλο και όταν το άκουσα πρώτη φορά είπα "τι φτιάξαμε;"… Τότε πίστεψα ότι ναι μπορώ να ανέβω στη σκηνή της Eurovision με ένα τραγούδι σαν αυτό».

«Φτιάξτε ένα τραγούδι που να βγαίνει από μέσα σας. Να λέει μια ιστορία. Αυτή είναι η συνταγή. Το "The Code" λέει την ιστορία μου. Δεν ξέρω αν είμαι σε θέση να γράψω για την ιστορία άλλων ανθρώπων. Ο καθένας έχει δικό του τρόπο για να αντιλαμβάνεται τον κόσμο και αν γράψει μόνος του την ιστορία του θα είναι ακόμα πιο συναρπαστικό. Θα συνεχίσω μάλλον να γράφω τραγούδια για τον εαυτό μου από εδώ και πέρα».

«Η εμπειρία της Eurovision ήταν έντονη και φυσικά τις τελευταίες ημέρες όχι απαραίτητα ευχάριστη. Συνέβησαν πολλά και δεν ένιωσα πάντα την αγάπη, την ένωση και τα ιδανικά που πρεσβεύει ο θεσμός. Πιστεύω πως πρέπει να γίνουν συζητήσεις και να αναθεωρήσουμε τις αξίες του διαγωνισμού της Eurovision. Υπήρχαν, πάντα, όμως άνθρωποι θετικοί γύρω μου και εύχομαι η Eurovision να επικεντρωθεί ξανά στην ειρήνη και την αγάπη στον κόσμο».

«Δεν έσπασα μόνο τον κωδικό αλλά και το βραβείο και μαζί και το δάχτυλό μου».

«Είμαι το πρώτο non binary άτομο που κερδίζει τον Διαγωνισμό της Eurovision. Αισθάνομαι πως υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εκεί έξω που θέλουν να είναι οι εαυτοί τους. Και είναι αυτονόητο. Πρέπει να υπάρχει αγάπη, αποδοχή και ενσυναίσθηση. Εγώ ήμουν τυχερό, γιατί είχα δίπλα μου ανθρώπους που με στήριξαν, όταν έκανα το come out. Πέρασα, απόψε, στα κρυφά, τη σημαία των non binary γιατί η Eurovision μου είπε όχι. Ίσως θα πρέπει να επιδιορθωθούν λίγο και οι απόψεις της EBU όπως επιδιορθώθηκε το βραβείο που έσπασα. Η Eurovision οφείλει να είναι ένα μέρος όπου μπορούμε να είμαστε και να νιώθουμε οι εαυτοί μας».

«Η εμπειρία αυτή φέρνει κοντά τους ανθρώπους. Είμαστε καλλιτέχνες, καταλαβαινόμαστε, συνδεόμαστε άμεσα, από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν μπορώ να αναφέρω συγκεκριμένα ονόματα, αλλά έκανα φίλους εδώ που θα κρατήσουν για πάντα! Έλεγα στο team μου πρόσφατα ότι έχω τόσες πόλεις να επισκεφθώ μετά από εδώ. Πρέπει να πάω στην Αθήνα, ελπίζω σύντομα και στο Κίεβο! Θέλω να κάνω μουσική με το Bambie thug με την Marina Satti με την alyona alyona και την Jerry Heil… Θαυμάζω πραγματικά την δουλειά τους».