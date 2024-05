Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν μιλά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο να μείνει έγκυος - «Σταμάτησα να προσπαθώ μετά από 1 χρόνο και 5 αποτυχημένες εξωσωματικές»

H «εξομολογητική» ιστορία στο Instagram

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν μιλάει ανοιχτά για τα προβλήματα που αντιμετώπισε στην προσπάθειά της να κάνει παιδί με τον τελευταίο της σύζυγο, Travis Barker. Η reality persona που έχει ήδη τρία παιδιά με τον πρώην σύζυγό της Scott Disick, γέννησε το Νοέμβριο του 2023, ένα αγοράκι τον Ρόκι. Ωστόσο, όταν μαθεύτηκε ότι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο για επιπλοκές που αφορούσαν την κύηση, η ίδια μοιράστηκε στα social το πώς ένιωσε.

«Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στους απίστευτους γιατρούς μου που έσωσαν τη ζωή του μωρού μας. Είμαι αιώνια ευγνώμων στον σύζυγό μου που έσπευσε στο πλευρό μου (διακόπτοντας) την περιοδεία του για να είναι μαζί μου στο νοσοκομείο και να με φροντίσει μετά, τον βράχο μου. Και στη μαμά μου, σε ευχαριστώ που με κράτησες από το χέρι. Ως κάποια που είχε τρεις πολύ εύκολες εγκυμοσύνες στο παρελθόν, δεν ήμουν προετοιμασμένη για τον φόβο να πάω βιαστικά σε επείγουσα επέμβαση για το έμβρυό μου. Δεν νομίζω ότι κάποια που δεν έχει περάσει παρόμοια κατάσταση μπορεί να κατανοήσει το αίσθημα φόβου. Έχω μια εντελώς νέα αντίληψη και σεβασμό για τις μαμάδες που έπρεπε να πολεμήσουν για τα μωρά τους όταν ήταν σε εγκυμοσύνη. Δόξα τω Θεώ. Το να βγαίνω από το νοσοκομείο με το αγοράκι μου στην κοιλιά μου, ασφαλές, ήταν η μεγαλύτερη ευλογία», είχε αναφέρει τότε.

Έκτοτε, έχει αναφερθεί αρκετές φορές στις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να κάνει παιδί με τον Barker, τόσο μέσα από το reality show που συμμετέχει "Keeping Up with the Kardashians", όσο και από τους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social. Η πιο πρόσφατη δήλωσή της ήρθε ως απάντηση σε έναν θαυμαστή που της έγραψε «έχω κάνει 6 αποτυχημένες εξωσωματικές. Πώς βρήκες τη δύναμη να συνεχίσεις; Είναι εξουθενωτικό».

Η Κόρτνεϊ απάντησε αναφέροντας ότι και η ίδια βίωσε 5 αποτυχημένες εξωσωματικές πριν σταματήσει να προσπαθεί και τελικά μείνει έγκυος με φυσικό τρόπο. «Σταμάτησα μετά από 1 χρόνο προσπαθειών (5 εμφυτεύσεις εξωσωματικής και 3 συλλογές ωαρίων), το σώμα μου χαλάρωσε και πίστεψα στο σχέδιο του Θεού για εμένα. Πολλές προσευχές για ό,τι προοριζόταν να γίνει για εμάς. Επίσης πολύ μεγάλη βελτίωση της υγείας μου. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να νιώθεις ότι δεν προσπαθείς αλλά το να πιστεύεις το σχέδιο του Θεού και να προσεύχεσαι είναι πολύ δυνατό. Εύχομαι τα καλύτερα!», έγραψε σε story στο Instagram.

© instagram/ kourntey kardashian

Πιθανόν πολλές γυναίκες να βρίσκουν δύσκολο να ταυτιστούν με μια Καρντάσιαν που έχει πίσω της φήμη και εκατομμύρια, όμως όταν πρόκειται για προβλήματα υγείας και ειδικά γονιμότητας, όλες βιώνουμε τις ίδιες αγωνίες. Όσες περισσότερες γυναίκες μιλούν ανοιχτά τόσο το καλύτερο, αφού για κάθε γυναίκα που μοιράζεται τις δυσκολίες της υπογονιμότητας, δεκάδες άλλες παίρνουν κουράγιο ξέροντας ότι δεν είναι μόνες. Ο μόνος τρόπος, άλλωστε, να καταρρίψουμε τα θέματα - ταμπού είναι να μιλάμε ανοιχτά για αυτά.