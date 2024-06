Η Αντέλ διέκοψε συναυλία της και ρώτησε ομοφοβικό φαν της το αυτονόητο: «Είσαι εντελώς ηλίθιος;»

Ήταν ρητορική ερώτηση αλλά έπρεπε να γίνει

Ήταν βράδυ Σαββάτου, η Αντέλ τραγουδούσε στο Λας Βέγκας και όλα πήγαιναν καλά –μέχρι που κάποιος ομοφοβικός από το κοινό, αποφάσισε να χαλάσει τη βραδιά. «Το Pride είναι χάλια», φώναξε μόνος του, χωρίς λόγο.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το Sky News, την ακούμε να τον ρωτά μερικά πολύ απλά πράγματα. Πρώτον, αν πήγε στη συναυλία μόνο για να πει ότι το Pride είναι χάλια. Δεύτερον, «είσαι εντελώς ηλίθιος;» -αυτό μάλλον θα είναι ρητορικό. «Μην είσαι γελοίος», συνέχισε. «Αν δεν έχεις κάτι καλό να πεις, σκάσε, εντάξει;».

Ο Ιούνιος είναι γνωστός και ως Pride Month. Είναι αφιερωμένος στην LBGTQ+ κοινότητα και αποτελεί φόρο τιμής στην Εξέγερση του Stonewall το 1969.

During the Saturday night show of her Weekends with Adele residency in Las Vegas, the award-winning singer ripped into an audience member after they yelled out “Pride sucks!”.https://t.co/ifASGF11pA pic.twitter.com/zuDKGE0qvL