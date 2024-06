Ο Κέβιν Τζόνας αφαίρεσε καρκίνο του δέρματος: «Ελέγξτε τις κρεατοελιές σας»

Ο Κέβιν Τζόνας γνωστοποίησε τη διάγνωσή του και έστειλε ένα σημαντικό μήνυμα σε όλους

Μια περιπέτεια υγείας, που ευτυχώς είχε αίσιο τέλος, πέρασε ο Κέβιν Τζόνας, όπως αποκάλυψε μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram. Ο γνωστός καλλιτέχνης μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους του πως υποβλήθηκε σε επέμβαση για αφαίρεση καρκίνου του δέρματος.

Λίγο πριν περάσει το κατώφλι του χειρουργείου, ο Κέβιν Τζόνας ακούγεται να λέει σε ένα βίντεο: «Σήμερα, λοιπόν, αφαιρώ ένα βασικοκυτταρικό καρκίνωμα από το κεφάλι μου. Ναι, αυτός είναι ένας πραγματικός μικρός τύπος με καρκίνο του δέρματος που άρχισε να αναπτύσσεται και τώρα πρέπει να κάνω εγχείρηση για να τον αφαιρέσω».

Σύμφωνα με τον Ιατρικό Οργανισμό, το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα είναι ένας τύπος καρκίνου του δέρματος, που "ξεκινά από τα βασικά κύτταρα - έναν τύπο κυττάρου μέσα στο δέρμα που παράγει νέα κύτταρα, καθώς τα παλιά πεθαίνουν. Συχνά εμφανίζεται ως ελαφρώς διαφανές εξόγκωμα στο δέρμα, αν και μπορεί να πάρει και άλλες μορφές.

Αμέσως μετά το τέλος της επέμβασης, ο Κέβιν Τζόνας εμφανίστηκε με μια μικρή γάζα στο κούτελό του, ενημερώνοντας τους followers του πως όλα πήγαν καλά και πως έφτασε η στιγμή να αφοσιωθεί στην ανάρρωσή του.

Kevin Jonas undergoes surgery to remove skin cancer: ‘Reminder to get your moles checked’ https://t.co/IR306xYGXT pic.twitter.com/VxWRcpR86T