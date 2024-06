Η Ριάνα αποκάλυψε την ηθοποιό που θα ήθελε να την υποδυθεί, αν κυκλοφορήσει ταινία για τη ζωή της

Πάει κάπου το μυαλό σου;

Η θεά Ριάνα σε πρόσφατη συνέντευξή της αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην ηθοποιό που θα ήθελε να την υποδυθεί, σε περίπτωση που στο απώτερο μέλλον γυριστεί μια ταινία για τη ζωή της.

Συγκεκριμένα η τραγουδίστρια και επιχειρηματίας απάντησε αρχικά στην κάμερα του E!News αινιγματικά, τονίζοντας: «Η εν λόγω ηθοποιός έχει πολύ ωραίο μέτωπο, έχει πρωταγωνιστήσει τελευταία δίπλα στον Τίμοθι Σαλαμέ και στο παρελθόν, έβγαινε με τον Χάρι Στάιλς».

Στην πορεία όμως έκανε την αποκάλυψη και είπε πως αναφέρθηκε στην Τέιλορ Ράσελ -την ξέρεις, ή όχι;

Rihanna wants Taylor Russell to play her in a biopic.



“Because she's got a nice forehead and she's fly and I feel like I want to be her, so I want her to pretend to be me. I want people to see me in that light. Just gorgeous, she's stunning.”



