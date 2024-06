Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον μετά την ανακοίνωση ότι έχει καρκίνο - Δες βίντεο και φωτογραφίες

Έφτασε με αυτοκίνητο μαζί με τον σύζυγό της πρίγκιπα Ουίλιαμ και τα τρία τους παιδιά στο Μπάκιγχαμ

Η Κέιτ Μίντλετον έκανε σήμερα, λίγη ώρα πριν την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την περιπέτεια υγείας που αντιμετωπίζει.

Αναφερόμαστε στον καρκίνο, μια δυσάρεστη είδηση που αποκάλυψε η ίδια με ένα βίντεο που είχε ανεβάσει στα social media και είχε γίνει το απόλυτο viral προκαλώντας ρίγη συγκίνησης σε όλους.

Τώρα, με αφορμή το Trooping the Colour που πραγματοποιείται σήμερα με απώτερο στόχο και σκοπό να γιορτάσει τα επίσημα του βασιλιά Καρόλου, η Κέιτ Μίντλετον έφτασε με αυτοκίνητο μαζί με τον σύζυγό της πρίγκιπα Ουίλιαμ και τα τρία τους παιδιά στο Μπάκιγχαμ.

Δες το βίντεο με την πρώτη εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον για φέτος:

«Έφτασε στο παλάτι όπου θα μπει σε μια άμαξα μαζί με τα τρία παιδιά της», λέει η βασιλική ανταποκρίτρια Laura Bundock.

Και κατόπιν προσθέτει: «Θα κατευθυνθούν κατά μήκος του εμπορικού κέντρου προς το Horse Guards Parade, όπου θα παρακολουθήσουν το Trooping».

Princess Kate has arrived for Trooping The Colour! 👑 Full story here: https://t.co/6BfZgKQtoh pic.twitter.com/oYuZbhz0i3 — HELLO! (@hellomag) June 15, 2024

Στο επίκεντρο της προσοχής η Κέιτ Μίντλετον

«Από το παλάτι του Κένσινγκτον - την ομάδα της πριγκίπισσας της Ουαλίας, λένε ότι αυτό σίγουρα δεν είναι μια επιστροφή της για τα δημόσια καθήκοντα, για τη δημόσια ζωή. Αλλά η σημερινή ημέρα είναι αναμφίβολα μια ενθαρρυντική στιγμή, διότι γνωρίζει ότι όταν βγει σε αυτό το μπαλκόνι, όλα τα μάτια εδώ και σε όλο τον κόσμο θα την παρακολουθούν», ακούστηκε στον αέρα του Skynews.

Και πραγματικά έτσι ακριβώς θα συμβεί, αφού αυτή τη στιγμή την περίμενε πολύς κόσμος που από την πρώτη στιγμή έστειλε στην Κέιτ Μίντλετον τις ευχές του για γρήγορη ανάρρωση.

Η στιγμή που βγαίνει από την άμαξα μαζί με τα τρία της παιδιά και το στυλ της

Η Κέιτ Μίντελον επίλεξε για αυτή την πρώτη δημόσια εμφάνισή της ένα λευκό, Jenny Packham φόρεμα με μαύρες λεπτομέρειες και εντυπωσιακό φιόγκο στο λαιμό.

Το λουκ της ολοκληρώθηκε με λευκές πέρλες στα αυτιά, μαύρο clutch και ψηλοτάκουνες λευκές γόβες, Jimmy Choo.

Το μακιγιάζ της ήταν όπως πάντα natural και τα μαλλιά της σε ένα υπέροχο σινιόν, που ταίριαζαν άψογα με το καπέλο του Philip Treacy.