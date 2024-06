H Μάργκο Ρόμπι και ο Τομ Ακερλέι μιλούν για την καθημερινότητά τους: «Είμαστε μαζί 24 ώρες την ημέρα»

Η Μάργκο Ρόμπι και ο Τομ Ακερλέι παραχώρησαν κοινή συνέντευξη

Η Μάργκο Ρόμπι ή αλλιώς το Barbie girl έχει βρει τον δικό της Κεμ εδώ και χρόνια και, μάλιστα, από το 2016 είναι παντρεμένοι. Ο Τομ Ακερλέι, διάσημος παραγωγός και σκηνοθέτης εκτός από σύζυγός της Μάργκο Ρόμπι είναι και συνέταιρος, καθώς έχουν ιδρύει μαζί την εταιρεία παραγωγής LuckyChap Entertainment.

Σε μία από τις σπάνιες κοινές συνυπάρξεις τους, η Μάργκο Ρόμπι και ο Τομ Ακερλέι έδωσαν συνέντευξη στους «Sunday Times» και μίλησαν για την καθημερινότητά τους εκτός δουλειάς, η οποία, βέβαια, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την καθημερινότητά τους εντός δουλειάς. Οι δυο τους περνούν μαζί όλη την ημέρα, είτε ασχολούνται με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους είτε χαλαρώνουν.

«Είμαστε μαζί 24 ώρες την ημέρα. Δεν λειτουργούμε ως μονάδες. Δεν έχουμε εναλλαγές. Όλα έχουν γίνει ένα πράγμα», σχολίασε ο Τομ Ακερλέι. Η ηθοποιός και ο σκηνοθέτης έχουν καταφέρει να βρουν τη χρυσή τομή στη σχέση τους, καθώς - όπως υποστηρίζουν - έχουν κοινό τρόπο σκέψης και συνεπώς δεν διαφωνούν σχεδόν ποτέ. Το ζευγάρι έχει άψογη επικοινωνία και αυτός είναι ο λόγος που η συνεργασίας τους πηγαίνει όλο και καλύτερα.

Margot Robbie's husband Tom Ackerley reveals they spend '24 hours a day' together in rare interview https://t.co/oubKCRt4Ip