Ταμάγιο Πέρι: Νεκρός ο ηθοποιός από τους «Πειρατές της Καραϊβικής» - Δέχτηκε επίθεση από καρχαρία

Ήταν μόλις 49 ετών

Ο Ταμάγιο Πέρι άφησε την τελευταία πνοή του σε ηλικία 49 ετών, μετά από επίθεση που δέχτηκε από καρχαρία. Ο ηθοποιός βρισκόταν στη Χονολουλού και έκανε μαθήματα σερφ σε έναν μαθητή του, όταν εμφανίστηκε μπροστά του ο καρχαρίας.

Όπως αναφέρουν τα ξένα μέσα, ο Ταμάγιο Πέρι δέχτηκε πολλαπλά δαγκώματα, με αποτέλεσμα να χάσει αρχικά τις αισθήσεις του και έπειτα να καταλήξει. Οι αρχές αμέσως ξεκίνησαν έρευνα και τελικά εντόπισαν τον ηθοποιό και σέρφερ στο νησί Goat, το οποίο απέχει περίπου 32 χιλιόμετρα από τη Χονολουλού.

