Σάνεν Ντόχερτι: «Είναι δύσκολο να βγω με κάποιον, γιατί ξέρω ότι θα έχει ημερομηνία λήξης»

Η Σάνεν Ντόχερτι εξομολογείται ότι της λείπει η συντροφικότητα, όμως διστάζει να βγει ραντεβού

Η Σάνεν Ντόχερτι διαγνώστηκε για πρώτη φορά με καρκίνο του μαστού το 2015 και υποβλήθηκε σε μαστεκτομή. Η ηθοποιός έκανε όλες τις απαραίτητες θεραπείες για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα υγείας και τα κατάφερε. Ωστόσο, λίγα χρόνια αργότερα, τον Ιούνιο του 2023, ο καρκίνος εμφανίστηκε ξανά - αυτή τη φορά στο κεφάλι - με τους γιατρούς να διαπιστώνουν ότι βρίσκεται στο στάδιο 4.

Εδώ και έναν χρόνο, η Σάνεν Ντόχερτι έχει μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη της με τον καρκίνο. Καλεσμένη στο podcast «Let’s Talk off Camera», η ηθοποιός ρωτήθηκε για την προσωπική ζωή της και το ενδεχόμενο να μπει σε μια νέα σχέση. Να θυμίσουμε πως πριν από μερικούς μήνες χώρισε από τον επί 13 χρόνια σύζυγό της, Κερτ Ισβαριένκο.

