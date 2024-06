Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ: Δυο ξένοι στην ίδια πόλη - Το χάσμα ανάμεσά τους μεγαλώνει

Το άλλοτε αγαπημένο ζευγάρι της Παραμυθούπολης του Χόλιγουντ είναι έτοιμο να γυρίσει σελίδα

Το χάσμα που το τελευταίοο διάστημα έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στη Τζένιφερ Λόπεζ και τον Μπεν Άφλεκ καθημερινά όλο και μεγαλώνει.

Οι δυο τους κάνουν τελείως διαφορετικά πράγματα, ο καθένας μόνος του και η κατάσταση μοιάζει πως δεν μπορεί να ανατραπεί με τίποτα.

Ναι, ο χωρισμός τους μοιάζει σαν η μοναδική λύση μιας σχέσης που έγινε πρωτοσέλιδο και απασχόλησε τους πάντες όσο λίγες.

Ben Affleck is pensive while leaving his office after 'moving his things out' of $60M mansion he shared with Jennifer Lopez as she smiles in new video https://t.co/nmpoBq4X0p pic.twitter.com/m7QmwaR303