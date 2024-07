Η Βανέσα Χάντζενς ξεσπά μετά τον ερχομό του παιδιού της - «Είμαστε απογοητευμένοι που η ιδιωτική ζωή μας έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης»

Ο λόγος που κρύβεται πίσω από το στόρι που ανέβασε λίγο μετά την έξοδό της από το μαιευτήριο

H Βανέσα Χάντζενς, η ηθοποιός, που συστήθηκε στο κοινό μέσα από το «High School Musical» και ο σύζυγός της, παίκτης του μπέιζμπολ, Κόουλ Τάκερ, καλωσόρισαν στον κόσμο το πρώτο παιδί τους.

Και όπως είναι λογικό και επόμενο οι δυο τους πετούν στα ουράνια και είναι έτοιμοι να ζήσουν το ωραιότερο καλοκαίρι της ζωής τους.

Σχεδόν δηλαδή. Τι εννοούμε αυτό; Η ηθοποιός ενοχλήθηκε από κάτι και θέλησε να το μοιραστεί με όλους τους ακολούθους της ανεβάζοντας ένα στόρι στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram.

Vanessa Hudgens gives birth! High School Musical star, 35, is seen with newborn for FIRST time as she leaves hospital with husband Cole Tucker in LA https://t.co/OdQkpk14wX pic.twitter.com/KJ8AHzvnI5