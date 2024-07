Οι έντονες αντιδράσεις των Νορβηγών για το βίντεο με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ - Ψαρεύει σολομούς στα ποτάμια τους

Τι απάντησε ο πρώην άσος του ποδοσφαίρου;

Όταν ο Ντέιβιντ Μπέκαμ πήγαινε για ψάρεμα σολομών στη Νορβηγία δεν φανταζόταν σε καμία στιγμή πως θα μπλεκόταν σε ένα σκάνδαλο που θα έπαιρνε μεγάλες διαστάσεις.

Και αυτό γιατί οι κάτοικοι των φιόρδ εξοργίστηκαν θεωρώντας πως ο πρώην άσος της στρογγυλής θεάς είχε ειδική μεταχείριση για κάτι που συνήθως απαγορεύεται.

DAVID BECKHAM in Norway this week, Lærdal



