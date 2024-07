Μπέντζι Γκρέγκορι: Ο ηθοποιός του «Alf» βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του

Ο ηθοποιός που γνωρίσαμε από τις παιδικές ταινίες και σειρές πέθανε στα 46 του

Μια δυσάρεστη είδηση κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, καθώς ο Μπέντζι Γκρέγκορι, ο ηθοποιός που γνωρίσαμε στα παιδικά χρόνια του μέσα από τους ρόλους του σε ταινίες και σειρές πέθανε σε ηλικία 46 ετών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Μπέντζι Γκρέγκορι εντοπίστηκε νεκρός σε ένα πάρκινγκ στην Αριζόνα πριν από έναν μήνα, ωστόσο η είδηση άργησε να γίνει γνωστή. Μόλις χθες, η αδερφή του επιβεβαίωσε τον θάνατό του στο TMZ.

Benji Gregory, former child actor and star of the 1980s sitcom “Alf,” has died. He was 46. https://t.co/a6kqldmyiF