Λίλι Άλεν: Περιγράφει το τρίτο ραντεβού με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ - «Ήταν πολύ έντονο αυτό το άγγιγμα»

Η Λίλι Άλεν περιγράφει το πιο αξέχαστο ραντεβού με τον σύζυγό της, Ντέιβιντ Χάρμπορ

Η Λίλι Άλεν γύρισε πίσω τον χρόνο κατά τη διάρκεια του τελευταίου podcast της με τίτλο «Miss Me» και αναφέρθηκε στην περίοδο που ξεκίνησε τα ραντεβού με τον σύζυγό της, Ντέιβιντ Χάρμπορ - μια περίοδο που δεν θα ξεχάσει ποτέ. Ήταν 2019, όταν η τραγουδίστρια γνώρισε τον πλέον σύζυγό της (παντρεύτηκαν το 2020) και ξεκίνησαν τα ραντεβού, ώστε να γνωριστούν καλύτερα.

Μετά τα δύο πρώτα ραντεβού, η Λίλι Άλεν σκέφτηκε να πάει μαζί με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ θέατρο, προκειμένου να παρακολουθήσουν την τριλογία της Lehman. Κι ενώ στην αρχή όλα έδειχναν πως θα δουν κανονικά το έργο, τελικά τα πλάνα τους άλλαξαν πολύ σύντομα. Ένα άγγιγμα στο χέρι στάθηκε η αφορμή για να αποχωρήσουν από την αίθουσα, ώστε να έχουν μια ιδιωτική συνάντηση.

Lily Allen shares X-rated way husband David Harbour seduced her for first timehttps://t.co/rrccL3FVrb pic.twitter.com/gUpMZcGahp