Χαρακτηρίζουν άσχημες τις κόρες του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ στο Instagram - Η απάντηση της Ταλούλα

Σημείωσε ότι η ίδια, η Ράμερ και η Σκάουτ έχουν υποστεί «σκληρά και κακά» σχόλια για την εμφάνισή τους «σε όλη τους τη ζωή»

Ορισμένοι χρήστες των μέσων κοινωνική δικτύωσης χαρακτήρισαν τις κόρες της Ντέμι Μουρ και του Μπρους Γουίλις ως «μη ελκυστικές» και «κλώνους» του πατέρα τους, με αφορμή βίντεο που ανήρτησαν στα social media.

Το βίντεο έρχεται λίγο αφότου η Σκάουτ κυκλοφόρησε ένα single με τίτλο Over And Over και δημοσίευσε το viral βίντεο στο Instagram με την ίδια να χορεύει σε αυτό με αγαπημένα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων η Ράμερ, η Ταλούλα και η Ντέμι.

Οι κόρες των δύο διάσημων ηθοποιών δέχτηκαν αρκετά σχόλια στο Instagram που στόχευαν την εξωτερική τους εμφάνιση - και τώρα, η Ταλούλα ανταπέδωσε με μια ανάρτηση που έχει διαγραφεί από τότε.

