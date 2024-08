Μπεν Άφλεκ: Αχώριστος από την πρώην του Τζένιφερ Γκάρνερ, μετά τον χωρισμό από τη Τζένιφερ Λόπεζ

Ο Μπεν Άφλεκ κάνει στενή παρέα με την πρώην σύζυγό του, Τζένιφερ Γκάρνερ, μετά τον χωρισμό από τη Τζένιφερ Λόπεζ

Έρωτας ήταν και τελείωσε. Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ χωρίζουν για δεύτερη φορά, επιβεβαιώνοντας την έντονη φημολογία των τελευταίων μηνών. Το άλλοτε αγαπημένο και ευτυχισμένο ζευγάρι παίρνει διαζύγιο, μετά από δύο χρόνια έγγαμου βίου, απογοητεύοντας τους fans του που τους ήθελαν για πάντα μαζί.

Η τραγουδίστρια κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, αποκαλύπτοντας στο δικαστήριο πως η απόφαση του χωρισμού τους πάρθηκε στις 26 Απριλίου του 2024. Όποιες προσπάθειες κι αν έγιναν αργότερα για να αποκατασταθεί η σχέση τους και να ξεπεραστούν τα εμπόδια, κατέληξαν στο κενό. Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ ακολουθούν πλέον χωριστά μονοπάτια.

Κι ενώ τα δημοσιεύματα αναφέρουν πως η Τζένιφερ Λόπεζ είναι πολύ πληγωμένη από το φινάλε της σχέσης της με τον Μπεν Άφλεκ, εκείνος έχει βρει τον τρόπο να περνάει καλά και να βρίσκει ξανά τους ρυθμούς του, μετά από αυτή την αλλαγή στην προσωπική ζωή του.

Ο γνωστός ηθοποιός περνάει πολύ χρόνο με την πρώην σύζυγό του, Τζένιφερ Γκάρνερ, με την οποία χώρισαν το 2018 έπειτα από 13 χρόνια γάμου και την απόκτηση τριών παιδιών. Η οικογένειά του βρισκόταν ανέκαθεν σε προτεραιότητα κι έτσι τώρα απολαμβάνει ακόμα περισσότερο να είναι μαζί της.

