Η Αντέλ έδωσε την τελευταία συναυλία στην Ευρώπη για τα «επόμενα πολλά χρόνια» - «Θέλω να ζήσω τη ζωή μου αλλιώς»

Συγκινημένη και ευγνώμων, ευχαρίστησε τους χιλιάδες fans που βρίσκονταν στο στάδιο για την τελευταία συναυλία της στην Ευρώπη

Η Αντέλ - η τραγουδίστρια που κατάφερε να εκτοξευθεί στην κορυφή των charts την τελευταία δεκαπενταετία και να μαγέψει την παγκόσμια κοινότητα με τη φωνή της - ανακοίνωσε το τέλος ενός μεγάλου προσωπικού κεφαλαίου.

Η δημοφιλής καλλιτέχνιδα βάζει μια τελεία στην καριέρα της στη μουσική και γυρίζει σελίδα, όπως ανακοίνωσε γεμάτη δάκρυα στα μάτια της κατά τη διάρκεια της συναυλίας, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (31-08) στη Γερμανία. Συγκινημένη, χαμογελαστή, αλλά και αμήχανη προσπάθησε να ανακοινώσει στους fans της την απόφασή της, όμως ήταν αδύνατο να μην «λυγίσει».

Η Αντέλ αποκάλυψε πως η τελευταία συναυλία της θα δοθεί στα τέλη Νοεμβρίου και έπειτα θα επιστρέψει στο σπίτι της, ανανεώνοντας το ραντεβού της με τους θαυμαστές της σε «πολλά πολλά χρόνια», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε πως την τελευταία τριετία κάνει περιοδείες σε σχεδόν όλο τον κόσμο και τώρα, έφτασε η στιγμή να αποσυρθεί από την ενεργό δράση και τα φώτα της δημοσιότητας και να εστιάσει στις προσωπικές ανάγκες της, ζώντας τη ζωή της, όπως ακριβώς την ονειρεύτηκε.

«Έχω 10 παραστάσεις να κάνω, αλλά μετά από αυτό, δεν θα σας δω για πολύ καιρό. Θα σας κρατήσω, όμως, στην καρδιά μου», εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια μπροστά σε περίπου 80.000 ανθρώπους που την παρακολουθούσαν μέσα στο στάδιο του Μόναχο. Μετά το τέλος των συναυλιών της στην Ευρώπη, η Αντέλ θα ταξιδέψει στο Λας Βέγκας για δέκα συναυλίες. Στις 23 Νοεμβρίου η αυλαία θα πέσει οριστικά για την αγαπημένη τραγουδίστρια, γεγονός που δημιουργεί θλίψη στους θαυμαστές της.

«Θα τα ξαναπούμε, αλλά μετά από πολλά πολλά χρόνια. Θέλω να ζήσω τη ζωή μου λίγο αλλιώς. Θα κρατήσω αυτές τις συναυλίες στα βάθη της καρδιάς μου… Χρειάζομαι ξεκούραση. Έχω αφιερώσει τα τελευταία επτά χρόνια, χτίζοντας μια καινούργια ζωή για τον εαυτό μου και τώρα θέλω να τη ζήσω. Θα μου λείψετε πάρα πολύ», κατέληξε η Αντέλ, εξηγώντας στους fans της πώς οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση.

“but after that [10 shows in Vegas], i will not see you for an incredibly long time… i just need a rest. i’ve spent the last 7 years building the life for myself, I want to live it now. I want to live my new life I’ve been building” — Adele pic.twitter.com/LwviKRcVAe