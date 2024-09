Φεστιβάλ Βενετίας: Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ ζητά τη νομιμοποίηση της ευθανασίας διεθνώς – Αποθεώθηκε η νέα ταινία του

«Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ευθανασίας σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Αλμοδόβαρ

Την πρώτη αγγλόφωνη ταινία του «The Room Next Door» δημιούργησε ο Πέδρο Αλμοδόβαρ, κάνοντας μια σημαντική στροφή στην καριέρα του. Ο καταξιωμένος Ισπανός σκηνοθέτης καταπιάνεται στη νέα ταινία του με την αποδοχή του θανάτου, τη ζωή και τη γυναικεία φιλία, με επίκεντρο τη Μάρθα – την υποδύεται η Τίλντα Σουίντον, που βρίσκεται στα τελευταία στάδια του καρκίνου. Η ίδια, αποφασίζει να βάλει τέλος στη ζωή της και ζητάει από μια παλιά φίλη της, με την οποία είχε χάσει επαφή, την Ίνγκριντ (Τζουλιάν Μουρ), να τη βοηθήσει.

«Αυτή η ταινία είναι υπέρ της ευθανασίας», δήλωσε ο σκηνοθέτης σε συνέντευξη Τύπου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. «Αυτό που θαυμάζουμε στον χαρακτήρα της Τίλντα, είναι ότι αποφασίζει πως η απαλλαγή από τον καρκίνο μπορεί να γίνει μόνο με την απόφαση που παίρνει στην πραγματικότητα. "Αν το καταφέρω νωρίτερα, ο καρκίνος δεν θα με νικήσει", λέει. Και έτσι βρίσκει τον τρόπο να φτάσει στον στόχο της με τη βοήθεια της φίλης της, αλλά πρέπει να συμπεριφέρονται σαν να είναι εγκληματίες».

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Ισπανός σκηνοθέτης υποστήριξε πως η ευθανασία θα πρέπει να νομιμοποιηθεί σε κάθε άκρη του κόσμου. Υπενθυμίζουμε πως η Ισπανία νομιμοποίησε την ευθανασία το 2021 και είναι μία από τις 11 χώρες στις οποίες είναι νόμιμη οποιαδήποτε μορφή υποβοηθούμενου θανάτου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η υποβοηθούμενη αυτοκτονία τιμωρείται με φυλάκιση έως και 14 ετών, ενώ η ευθανασία θεωρείται είτε ανθρωποκτονία είτε δολοφονία. Η μέγιστη ποινή είναι η ισόβια κάθειρξη. «Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ευθανασίας σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Αλμοδόβαρ. «Θα πρέπει να ρυθμίζεται και να επιτρέπεται σε έναν γιατρό να βοηθήσει τον ασθενή του».

Το κοινό που παρακολούθησε την πρεμιέρα της ταινίας «The Room Next Door» στο Φεστιβάλ της Βενετίας, αποθέωσε τις Τζούλιαν Μουρ και Τίλντα Σουίντον, καθώς και τον Ισπανό σκηνοθέτη, χαρίζοντας ένα χειροκρότημα διάρκειας 17 λεπτών.

«Η οπτική του Πέδρο σε αυτήν τη σχέση δεν είναι μια ιστορία μητέρας και κόρης, την οποία βλέπουμε συχνά στη λογοτεχνία και στον κινηματογράφο, αλλά μια ιστορία για τη γυναικεία φιλία», δήλωσε η Τζούλιαν Μουρ σύμφωνα με το Hollywood Reporter. «Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος σκηνοθέτης στον κόσμο που θα το έκανε αυτό».

Η Σουίντον, από την πλευρά της, εξήρε τις σκηνοθετικές ικανότητες του Ισπανού σκηνοθέτη, εξηγώντας ότι πριν από πολύ καιρό είπε στον Αλμοδόβαρ ότι θα έκανε τα πάντα για να συνεργαστεί μαζί του: «Μια μέρα, όταν βρισκόμουν στον ίδιο χώρο μαζί του, του είπα: "Άκου, θα μάθω ισπανικά για σένα. Δεν με νοιάζει"».

#BiennaleCinema2024 #Venezia81 Volver a #Venecia! We were in for a real treat tonight: if you can believe it, we just had the larger-than-life Maestro #PedroAlmodóvar, the extraordinary #TildaSwinton and the splendid #JulianneMoore presenting #TheRoomNextDoor! pic.twitter.com/nMZUoPn8Mu