Η Βικτόρια Μπέκαμ αποκάλυψε τι έκανε ο Ντέιβιντ στο πρώτο τους ραντεβού και την εντυπωσίασε

Η σχεδιάστρια μόδας αναφέρθηκε στην πρώτη τους συνάντηση

Η Βικτόρια Μπέκαμ, αναφέρθηκε στο πρώτο της ραντεβού με τον Ντέιβιντ, σε ένα επεισόδιο του νέου ντοκιμαντέρ, «In Vogue: The 90s».

Η σχεδιάστρια μόδας μάλιστα δεν δίστασε να αποκαλύψει την... κίνηση που έκανε ο άσος των ποδοσφαίρων και την εντυπωσίασε.

Ποια ήταν αυτή; Όχι, μην πάει το μυαλό σας σε κάτι ρομαντικό, όπως ότι της πρόσφερε λουλούδια, ή της έκανε κατευθείαν ερωτική εξομολόγηση γιατί θα πέσετε τελείως έξω...

Αυτό λοιπόν που την έκανε να τον ξεχωρίσει ήταν ότι εκείνος αγόρασε για να φορέσει στην έξοδό τους ένα ολοκαίνουργιο κοστούμι Prada, αφού του είχε πει ότι της άρεσε πολύ ο συγκεκριμένος οίκος.

Victoria Beckham reveals how husband David bought a brand new Prada suit to 'impress her' on their first date in new Vogue documentary https://t.co/bdug8pgLss