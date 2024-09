Ο Βενσάν Κασέλ θα γίνει πατέρας για τέταρτη φορά: Έγκυος η Νάρα Μπαπτίστα

Ο ηθοποιός και το μοντέλο σε λίγους μήνες θα υποδεχτούν στον κόσμο το μωρό τους

Ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά και αυτή η σχέση αποτελεί ακόμα μία επιβεβαίωση του δημοφιλούς ρητού, που είναι βγαλμένο από τη ζωή. Ο Βενσάν Κασέλ και η Νάρα Μπαπτίστα θα γίνουν σε λίγους μήνες γονείς, με το χαρμόσυνο γεγονός να φιγουράρει σε όλα τα ξένα μέσα.

Ο 57χρονος ηθοποιός και το 27χρονο μοντέλο είναι σε σχέση εδώ και περίπου έναν χρόνο και, μάλιστα, τον περασμένο Ιανουάριο έκαναν την πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή τους, τραβώντας τα βλέμματα όλων. Το ζευγάρι προσπαθεί να κρατάει χαμηλούς τόνους στη σχέση του, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν εκφράζει δημόσια την αγάπη του.

Narah Baptista is pregnant! French actor Vincent Cassel, 57, is expecting his first child with model girlfriend, 27, just over a year after 'split from ex-wife Tina Kunakey' https://t.co/Z43RQefaaj